موعد عودة بعثة الأهلي بعد مواجهة وفاق سطيف

السبت، 14 مايو 2022 - 12:11

كتب : حسام نور الدين

احتفالات الأهلي بهدف بيرسي تاو أمام وفاق سطيف

تغادر بعثة الأهلي أراضي الجزائر في الساعات الأولى من صباح الغد -الأحد- على متن طائرة خاصة للعودة إلى القاهرة بعد مواجهة وفاق سطيف.

ويطير الأهلي عائدا إلى الأراضي المصرية في الثانية صباحا، بعد المباراة التي تقام في التاسعة مساء اليوم -السبت- بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتحرك بعثة الأهلي من ملعب 5 يوليو الذي يستضيف اللقاء إلى مطار الجزائر عقب انتهاء المباراة مُباشرة لتبدأ رحلة العودة للقاهرة.

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ويعود الأهلي لمنافسات الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي يوم الأربعاء 18 مايو، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فواد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأٔليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.

وفاز الأهلي ذهابا بأربعة أهداف دون رد في القاهرة.

ويتأهل الفائز لملاقاة الوداد المغربي، الذي تعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي أمس في المغرب.

وتأهل الوداد إلى النهائي بفضل فوزه على بترو أتلتيكو في لواندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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