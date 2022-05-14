ذا صن: شجار بين لاعبي مانشستر يونايتد خلال التدريبات.. وقرار مثير للدهشة من رانجنيك

يمر مانشستر يونايتد بحالة من اختلال التوازن خلال الفترة الأخيرة على المستوى الفني وأيضا فيما يتعلق بانضباط عناصر الفريق.

يونايتد خسر أمام برايتون بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل نجمى مانشستر يونايتد بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية في شجار خلال التدريبات دون ذكر اسمهما.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبان دخلا في شجار قبل نهاية الحصة التدريبية التي أقيمت الخميس بـ كارينجتون (مركز تدريب يونايتد).

وأشارت إلى أن الجهاز الفني بقيادة رالف رانجنيك تدخل لإنهاء الأمر وطلب عودة جميع نجوم الفريق إلى غرف تغيير الملابس.

وكشفت أن تصرف المدرب الألماني أثار دهشة لاعبي الفريق.

وكان رانجنيك قد منح فريقه أربعة أيام إجازة بعد هزيمتهم الثقيلة أمام برايتون يوم السبت الماضي.

وتطرقت الصحيفة للحديث عن عملية إعادة بناء الفريق حيث التقى جون مورتاج المدير الرياضي بالمدير الفني الجديد إريك تين هاج في أمستردام لإجراء محادثات حول الفترة المقبلة.

وتابعت أن يونايتد يخطط لضم لاعبان في خط الوسط بالإضافة إلى مهاجم ولكن الأزمة تكمن في ميزانية الفريق التي تبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كريستال بالاس في الثاني والعشرين من مايو الجاري.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز السادس، ليخرج من سباق دوري أبطال أوروبا رسميا، والفارق بينه وبين وست هام يونايتد السابع 6 نقاط، والأخير لعب مباراتين أقل.

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