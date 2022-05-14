ذا صن: شجار بين لاعبي مانشستر يونايتد خلال التدريبات.. وقرار مثير للدهشة من رانجنيك

السبت، 14 مايو 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

يمر مانشستر يونايتد بحالة من اختلال التوازن خلال الفترة الأخيرة على المستوى الفني وأيضا فيما يتعلق بانضباط عناصر الفريق.

يونايتد خسر أمام برايتون بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل نجمى مانشستر يونايتد بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية في شجار خلال التدريبات دون ذكر اسمهما.

أخبار متعلقة
تقارير: مانشستر يونايتد حسم صفقة دي يونج بنسبة 95% جوندوجان: منافسة ليفربول وسيتي ليست كصراع يونايتد وأرسنال الدموي في بداية الألفية رانجنيك بعد رباعية برايتون: نعتذر للجماهير.. مشكلة مانشستر يونايتد ليست فردية برونو فيرنانديز بعد كارثة برايتون: اليوم لم أستحق ارتداء قميص مانشستر يونايتد

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبان دخلا في شجار قبل نهاية الحصة التدريبية التي أقيمت الخميس بـ كارينجتون (مركز تدريب يونايتد).

وأشارت إلى أن الجهاز الفني بقيادة رالف رانجنيك تدخل لإنهاء الأمر وطلب عودة جميع نجوم الفريق إلى غرف تغيير الملابس.

وكشفت أن تصرف المدرب الألماني أثار دهشة لاعبي الفريق.

وكان رانجنيك قد منح فريقه أربعة أيام إجازة بعد هزيمتهم الثقيلة أمام برايتون يوم السبت الماضي.

وتطرقت الصحيفة للحديث عن عملية إعادة بناء الفريق حيث التقى جون مورتاج المدير الرياضي بالمدير الفني الجديد إريك تين هاج في أمستردام لإجراء محادثات حول الفترة المقبلة.

وتابعت أن يونايتد يخطط لضم لاعبان في خط الوسط بالإضافة إلى مهاجم ولكن الأزمة تكمن في ميزانية الفريق التي تبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كريستال بالاس في الثاني والعشرين من مايو الجاري.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز السادس، ليخرج من سباق دوري أبطال أوروبا رسميا، والفارق بينه وبين وست هام يونايتد السابع 6 نقاط، والأخير لعب مباراتين أقل.

طالع أيضا:

آخر المتأهلين إلى الدوري المصري الممتاز

طائرة - الأهلي إلى ربع نهائي بطولة الطائرة الإفريقية

عودة مهاجم هولندا للمنتخب بعد غياب 5 أعوام

تصريح غاضب من جوارديولا

مدرب وفاق سطيف: سجلنا 11 هدفا في مباراتين

مانشستر يونايتد رالف رانجنيك تين هاج
نرشح لكم
لوكاكو ردا على وكيله: لن أترك أي شخص يتحدث نيابة عني تقرير برازيلي: رتوش بسيطة تفصل أرسنال عن ماركينيوس جارديان: وست هام يخطط لصفقة عربية جديدة رونالدو: متحمسون لوصول تين هاج.. وعلينا أن نمنحه الوقت مؤتمر توخيل - مصير لوكاكو وخطة الفريق أمام ليفربول مؤتمر جوارديولا: كيف يتحدث إيفرا وبرباتوف بعدما دمرتهم في نهائي الأبطال؟ فودين وأرنولد ضمن المرشحين للفوز بأفضل لاعب شاب للموسم صراع جديد.. ترشح كلوب وجوارديولا لجائزة مدرب الموسم ضمن 3 آخرين
أخر الأخبار
ذا صن: شجار بين لاعبي مانشستر يونايتد خلال التدريبات.. وقرار مثير للدهشة من رانجنيك 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الحضري: 7 من 18 حارسا يلفتون نظري في الدوري.. وما حدث بالسنغال لم أشاهده خلال 25 عاما 18 دقيقة | منتخب مصر
لوكاكو ردا على وكيله: لن أترك أي شخص يتحدث نيابة عني 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - إعلان موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال.. وحجازي الفائز الأكبر 57 دقيقة | السعودية
دوري أبطال إفريقيا - الداودي: الكأس لن تخرج من الدار البيضاء.. أووك: سنفوز أينما لعب النهائي 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مران الأهلي - الاحتفال بعيد ميلاد بيرسي تاو.. ومحاضرة نظرية من موسيماني ساعة | أوروبا
دوري أبطال إفريقيا - مستفيدا من نتيجة الذهاب.. الوداد إلى النهائي على حساب بترو أتليتكو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وطارق حامد.. وجلسة مع الونش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك