الدوري السعودي - إعلان موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال.. وحجازي الفائز الأكبر

الجمعة، 13 مايو 2022 - 23:30

كتب : محمود حمدي

أحمد حجازي - اتحاد جده - الوحدة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد مباراة الاتحاد والهلال المرتقبة ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت رابطة الدوري قد أجلت جميع مباريات الجولة بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وستقام قمة الجولة 27 بين الاتحاد والهلال يوم 23 مايو الجاري بعدما كان من المقرر لعبها يوم الأحد المقبل.

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ويشهد الدوري السعودي صراعا شرسا على حسم لقب الموسم الحالي بين الاتحاد والهلال.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويلعب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي ضمن صفوف اتحاد جدة.

وسيمنح موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد الجديد حجازي فرصة التعافي والجاهزية بشكل أكبر عقب عودته مؤخرا من الإصابة.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وساهم في الحفاظ على الشباك نظيفة في 5 مباريات.

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