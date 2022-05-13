تقرير برازيلي: رتوش بسيطة تفصل أرسنال عن ماركينيوس

يضع أرسنال الرتوش الأخيرة على صفقة الجناح البرازيلي ماركينيوس لاعب ساو باولو.

ويحظى صاحب الـ19 عاما باهتمام مايكل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية.

وعقد أرسنال بحسب صحيفة "سوبر جلوبو" البرازيلية اجتماعا اليوم الجمعة مع ساو باولو بشان صفقة ماركينيوس.

وأضافت الصحيفة أن مازال هناك تفاصيل صغيرة تفصل أرسنال عن التعاقد مع الجناح الشاب.

وأوضحت أن ماركينيوس يملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 50 مليون يورو.

صفقة جناح ساو باولو ستكلف أرسنال أقل من ذلك بكثير حيث يخشى ناديه رحيله بشكل مجاني.

وينتهي عقد ماركينيوس مع ساو باولو بنهاية الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن أرتيتا يرغب في تدعيم مركز الجناح وضم لاعب جديد إلى جوار الثنائي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

ويخطط أرتيتا لتدعيم صفوفه استعدادا لمنافسات الموسم الجديد خاصة في حال التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 بفارق نقطة واحدة عن توتنام في المركز الخامس.

ويتبقى لأرسنال مواجهتين ضد نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

فيما يتبقى لتوتنام مباراتين ضد بيرنلي ونوريتش سيتي.

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