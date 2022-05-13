جارديان: وست هام يخطط لصفقة عربية جديدة

يخطط ديفيد مويس المدير الفني لـ وست هام لضم صفقة عربية جديدة لصفوف فريقه بداية من الموسم المقبل.

ويضم النادي اللندني بين صفوفه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

ويرغب مويس بحسب "جارديان" البريطانية في التعاقد مع نايف أكرد مدافع ستاد رين الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن وست هام رصد 20 مليون إسترليني للتعاقد مع المدافع الدولي المغربي.

وأشارت إلى أن وست هام طلب التعاقد مع أكرد خلال الموسم الماضي لكن ناديه الفرنسي رفض التريط في خدماته.

ويرى ديفيد مويس أن أكرد سيمثل إضافة كبرى لدفاعات النادي الذي يحتل المركز السابع برصيد 55 نقطة.

وشارك الـ26 عاما خلال الموسم الحالي مع رين في 38 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 رغم كونه لاعب قلب دفاع.

وعلى المستوى الدولي شارك أكراد مع المنتخب المغربي في 19 مباراة وسجل هدف حيد.

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