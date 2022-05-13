رونالدو: متحمسون لوصول تين هاج.. وعلينا أن نمنحه الوقت

أبدى كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي تحمسه للعمل مع الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد للشياطين الحمر.

ويبدأ المدرب الهولندي مهمته مع بداية الموسم المقبل خلفا للألماني رالف رانجينك.

وقال رونالدو عبر موقع مانشستر يونايتد الرسمي: "أعلم أنه قدم عملا رائعا في أياكس، وأنه مدرب ذو خبرة، لكن علينا أن نمنحه الوقت".

وأضاف "الأشياء يجب أن تغير الطريقة التي يريدها. إذا عمل بشكل جيد، فإن مانشستر يونايتد كله سيكون ناجحا، لذلك أتمنى له التوفيق".

وأردف "نحن جميعا سعداء ومتحمسون لوصوله، ليس فقط كلاعبين، ولكن كمشجعين أيضا. يجب أن نعتقد أنه في العام المقبل يمكننا الفوز بالألقاب".

رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل 2022 في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية هذا الموسم.

وسجل 24 هدفا في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

وكان تين هاج قد احتفل منذ أيام بحصد لقب الدوري الهولندي رفقة أياكس.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة وانتهت حظوظ الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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