رونالدو: متحمسون لوصول تين هاج.. وعلينا أن نمنحه الوقت

الجمعة، 13 مايو 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

احتفال رونالدو بهدفه في مرمى نورويتش سيتي

أبدى كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي تحمسه للعمل مع الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد للشياطين الحمر.

ويبدأ المدرب الهولندي مهمته مع بداية الموسم المقبل خلفا للألماني رالف رانجينك.

وقال رونالدو عبر موقع مانشستر يونايتد الرسمي: "أعلم أنه قدم عملا رائعا في أياكس، وأنه مدرب ذو خبرة، لكن علينا أن نمنحه الوقت".

أخبار متعلقة
لـ يقترب من إنجاز صلاح.. رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي سون-رونالدو.. الكشف عن 8 مرشحين لجائزة لاعب الشهر في إنجلترا تشكيل مانشستر يونايتد - ماتا يجاور رونالدو في الهجوم لمواجهة برينتفورد رانجنيك يعلق على أخبار رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

وأضاف "الأشياء يجب أن تغير الطريقة التي يريدها. إذا عمل بشكل جيد، فإن مانشستر يونايتد كله سيكون ناجحا، لذلك أتمنى له التوفيق".

وأردف "نحن جميعا سعداء ومتحمسون لوصوله، ليس فقط كلاعبين، ولكن كمشجعين أيضا. يجب أن نعتقد أنه في العام المقبل يمكننا الفوز بالألقاب".

رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل 2022 في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية هذا الموسم.

وسجل 24 هدفا في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

وكان تين هاج قد احتفل منذ أيام بحصد لقب الدوري الهولندي رفقة أياكس.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة وانتهت حظوظ الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

طالع أيضا:

آخر المتأهلين إلى الدوري المصري الممتاز

طائرة - الأهلي إلى ربع نهائي بطولة الطائرة الإفريقية

عودة مهاجم هولندا للمنتخب بعد غياب 5 أعوام

تصريح غاضب من جوارديولا

مدرب وفاق سطيف: سجلنا 11 هدفا في مباراتين

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر توخيل - مصير لوكاكو وخطة الفريق أمام ليفربول مؤتمر جوارديولا: كيف يتحدث إيفرا وبرباتوف بعدما دمرتهم في نهائي الأبطال؟ فودين وأرنولد ضمن المرشحين للفوز بأفضل لاعب شاب للموسم صراع جديد.. ترشح كلوب وجوارديولا لجائزة مدرب الموسم ضمن 3 آخرين للمرة الرابعة في 5 سنوات.. صلاح ينافس على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي أرتيتا على طريقة مورينيو: إذا تحدثت سأتعرض للإيقاف مدافع بلا ذخيرة.. توتنام يسقط أرسنال بثلاثية ويشغل صراع الأبطال احذر يا صلاح سون اقترب.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22
أخر الأخبار
جارديان: وست هام يخطط لصفقة عربية جديدة 54 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - الوداد يواجه بترو أتليتكو في إياب نصف النهائي 4 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رونالدو: متحمسون لوصول تين هاج.. وعلينا أن نمنحه الوقت 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال إفريقيا - تغييران في الوداد.. وأزولو يقود هجوم بترو أتليتكو 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رومانو: بيريسيتش ينتظر تشيلسي.. وإنتر يراقب الموقف ساعة | الدوري الإيطالي
إيبوكا أفضل لاعب في الجولة 18 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - هبوط 3 فرق.. تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 27 2 ساعة | الدرجة الثانية
الدوري السعودي - تأجيل جميع مباريات الجولة 27 بسبب وفاة رئيس دولة الإمارات 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك