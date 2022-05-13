تشكيل أبطال إفريقيا - تغييران في الوداد.. وأزولو يقود هجوم بترو أتليتكو

أجرى كل من الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي تغييرين عن مباراة الذهاب في مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وفاز الوداد ذهابا على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا بنتيجة 3-1.

ويبدأ جلال الداودي ورضا الجعدي بدلا من عبد الله الحميود وزهير المترجي في تشكيل الفريق المغربي.

بينما يقود البرازيلي تياجو أزولو هجوم بترو أتليتكو، إذ يتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.

جاء تشكيل الوداد:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

الدفاع: يحيى عطية الله – أمين فرحان – أشرف داري – أيوب العملود

الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي - أيمن الحسوني

الهجوم: بديع أووك - رضا الجعدي – جاي مبينزا

وجاء تشكيل بترو أتليتكو:

حراسة المرمى: ويلنجتون جوميز

الدفاع: إيدي أفونسو – بيدرو بينتو – ميندينو – تاو كارنيرو

الوسط: إيتو – بيدرو ميجيل – جيردي لوبيس

الهجوم: جيلسون دا سيلفا - تياجو أزولو – أندرسون كروز

ويحتاج الوداد للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل للنهائي.

فيما يأمل الفريق الأنجولي بحصد انتصار بفارق 3 أهداف من أجل حصد بطاقة التأهل.

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