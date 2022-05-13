تشكيل أبطال إفريقيا - تغييران في الوداد.. وأزولو يقود هجوم بترو أتليتكو

الجمعة، 13 مايو 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

الوداد - بترو أتليتكو - الصورة من موقع كاف

أجرى كل من الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي تغييرين عن مباراة الذهاب في مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وفاز الوداد ذهابا على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا بنتيجة 3-1.

ويبدأ جلال الداودي ورضا الجعدي بدلا من عبد الله الحميود وزهير المترجي في تشكيل الفريق المغربي.

أخبار متعلقة
مدرب الوداد: لن أتحدث عن أزمة ملعب نهائي أبطال إفريقيا لهذا السبب عبد الكبير الوادي يكشف حقيقة التوقيع لـ الزمالك ويتحدث عن مواجهة الأهلي والوداد المتوقعة خبر في الجول – كاف يعاقب الوداد بعد ما حدث ضد شباب بلوزداد رئيس الوداد: مطالب الأهلي لا تعنينا.. على رئيس "كاف" أن يمنح المغرب حقه الديمقراطي

بينما يقود البرازيلي تياجو أزولو هجوم بترو أتليتكو، إذ يتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.

جاء تشكيل الوداد:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

الدفاع: يحيى عطية الله – أمين فرحان – أشرف داري – أيوب العملود

الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي - أيمن الحسوني

الهجوم: بديع أووك - رضا الجعدي – جاي مبينزا

وجاء تشكيل بترو أتليتكو:

حراسة المرمى: ويلنجتون جوميز

الدفاع: إيدي أفونسو – بيدرو بينتو – ميندينو – تاو كارنيرو

الوسط: إيتو – بيدرو ميجيل – جيردي لوبيس

الهجوم: جيلسون دا سيلفا - تياجو أزولو – أندرسون كروز

ويحتاج الوداد للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل للنهائي.

فيما يأمل الفريق الأنجولي بحصد انتصار بفارق 3 أهداف من أجل حصد بطاقة التأهل.

طالع أيضا:

آخر المتأهلين إلى الدوري المصري الممتاز

طائرة - الأهلي إلى ربع نهائي بطولة الطائرة الإفريقية

عودة مهاجم هولندا للمنتخب بعد غياب 5 أعوام

تصريح غاضب من جوارديولا

مدرب وفاق سطيف: سجلنا 11 هدفا في مباراتين

تشكيل أبطال إفريقيا الوداد دوري أبطال إفريقيا بترو أتليتكو
نرشح لكم
مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (1) (1) بترو أتليتكو.. جووول التعااادل مؤتمر مدرب وفاق سطيف: نسعى لمنع الأهلي من اللعب بطريقته مؤتمر موسيماني: التاريخ قدم لنا قصصا نعرفها جيدا قبل موافقة وفاق سطيف مؤتمر الشناوي: نتيجة الذهاب ضد وفاق سطيف لا تشغلنا.. هذا ما نريده قمصان: الأهلي يخوض أي مباراة بشخصية البطل.. والجميع عازم على تحقيق الحادية عشر مواعيد مباريات الجمعة 13 مايو 2022.. إياب دوري أبطال إفريقيا والأهلي والزمالك في كرة اليد اتحاد الكرة: لجنة قانونية بيننا وبين الأهلي لدراسة رد كاف.. وما حدث أثناء تواجد مجاهد ربما ليس مقصودا مصدر من كاف يوضح لـ في الجول سبب رفض طلب مصر باستضافة نهائي الكونفدرالية.. وخطوة بسبب الأهلي
أخر الأخبار
تقرير برازيلي: رتوش بسيطة تفصل أرسنال عن ماركينيوس دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - هبوط بلبيس وبورفؤاد.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 27 19 دقيقة | الدرجة الثانية
كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثالث في كأس الكؤوس باكتساح فاب الكاميروني 48 دقيقة | رياضات أخرى
جارديان: وست هام يخطط لصفقة عربية جديدة 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (1) (1) بترو أتليتكو.. جووول التعااادل 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رونالدو: متحمسون لوصول تين هاج.. وعلينا أن نمنحه الوقت ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال إفريقيا - تغييران في الوداد.. وأزولو يقود هجوم بترو أتليتكو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رومانو: بيريسيتش ينتظر تشيلسي.. وإنتر يراقب الموقف 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك