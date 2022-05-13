تشكيل أبطال إفريقيا - تغييران في الوداد.. وأزولو يقود هجوم بترو أتليتكو
الجمعة، 13 مايو 2022 - 20:26
كتب : FilGoal
أجرى كل من الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي تغييرين عن مباراة الذهاب في مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.
وفاز الوداد ذهابا على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا بنتيجة 3-1.
ويبدأ جلال الداودي ورضا الجعدي بدلا من عبد الله الحميود وزهير المترجي في تشكيل الفريق المغربي.
بينما يقود البرازيلي تياجو أزولو هجوم بترو أتليتكو، إذ يتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.
جاء تشكيل الوداد:
حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي
الدفاع: يحيى عطية الله – أمين فرحان – أشرف داري – أيوب العملود
الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي - أيمن الحسوني
الهجوم: بديع أووك - رضا الجعدي – جاي مبينزا
وجاء تشكيل بترو أتليتكو:
حراسة المرمى: ويلنجتون جوميز
الدفاع: إيدي أفونسو – بيدرو بينتو – ميندينو – تاو كارنيرو
الوسط: إيتو – بيدرو ميجيل – جيردي لوبيس
الهجوم: جيلسون دا سيلفا - تياجو أزولو – أندرسون كروز
ويحتاج الوداد للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل للنهائي.
فيما يأمل الفريق الأنجولي بحصد انتصار بفارق 3 أهداف من أجل حصد بطاقة التأهل.
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