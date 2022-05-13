الدرجة الثانية - هبوط 3 فرق.. تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 27

حسم حرس الحدود تأهله إلى الدوري الممتاز بتصدره لمجموعة بحري بـ 59 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الأوليمبي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

يأتي ذلك بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على الأوليمبي صاحب المركز الثاني، حيث فاز بالمباراتين بنفس النتيجة (2-1).

على الناحية الأخرى تأكد هبوط الرجاء صاحب المركز الأخير بـ 5 نقاط، والصيد بالمحلة صاحب المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة، والزرقا صاحب المركز الرابع عشر بـ 21 نقطة.

يأتي ذلك بالنظر لوصول الحمام صاحب آخر مراكز النجاة (الثاني عشر) إلى 33 نقطة، حيث يهبط 4 فرق من دوري الدرجة الثانية.

ويحاول الحمام تفادي مطاردة ألعاب دمنهور صاحب أعلى مراكز الهبوط (الثالث عشر) بـ 27 نقطة.

وإليكم ترتيب مجموع بحري بعد الجولة 27

قبل 3 جولات من النهاية حرس الحدود يحجز بطاقة التأهل للدوري الممتاز🔥 إليكم جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية 🗓 pic.twitter.com/pTdRpKeOXz — FilGoal (@FilGoal) May 13, 2022

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