الدرجة الثانية - هبوط 3 فرق.. تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 27

الجمعة، 13 مايو 2022 - 18:42

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

حسم حرس الحدود تأهله إلى الدوري الممتاز بتصدره لمجموعة بحري بـ 59 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الأوليمبي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

يأتي ذلك بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على الأوليمبي صاحب المركز الثاني، حيث فاز بالمباراتين بنفس النتيجة (2-1).

على الناحية الأخرى تأكد هبوط الرجاء صاحب المركز الأخير بـ 5 نقاط، والصيد بالمحلة صاحب المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة، والزرقا صاحب المركز الرابع عشر بـ 21 نقطة.

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يأتي ذلك بالنظر لوصول الحمام صاحب آخر مراكز النجاة (الثاني عشر) إلى 33 نقطة، حيث يهبط 4 فرق من دوري الدرجة الثانية.

ويحاول الحمام تفادي مطاردة ألعاب دمنهور صاحب أعلى مراكز الهبوط (الثالث عشر) بـ 27 نقطة.

وإليكم ترتيب مجموع بحري بعد الجولة 27

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