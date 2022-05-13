الدوري السعودي - تأجيل جميع مباريات الجولة 27 بسبب وفاة رئيس دولة الإمارات

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء قرار رابطة الدوري بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات اليوم الجمعة.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي تأجيل مبايرات الجولة إلى آجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن يلعب الفيحاء أمام ضمك ويستضيف الرائد منافسه النصر اليوم قبل قرار التأجيل.

كما تأجلت قمة الجولة 27 بين الاتحاد والهلال التي كان من المقرر لعبها يوم الأحد.

بناء على التوجيه الكريم؛ تُعلن وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "رحمه الله" — وزارة الرياضة (@gsaksa) May 13, 2022

وحددت رابطة الدوري بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية يوم الإثنين المقبل موعدا لخوض مباريات الجولة.

ويشهد الدوري السعودي صراعا شرسا على حسم لقب الموسم الحالي بين الاتحاد والهلال.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويلعب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي ضمن صفوف اتحاد جدة فيما يتواجد مصطفى فتحي بقائمة التعاون.

وسيمنح قرار تأجيل الجولة 27 حجازي فرصة التعافي والجاهزية بشكل أكبر عقب عودته مؤخرا من الإصابة.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وساهم في الحفاظ على الشباك نظيفة في 5 مباريات.

ويأمل حجازي في اللحاق بمباريات فريقه الأخيرة في الدوري، ومساعدة الفريق في التتويج بلقب الدوري السعودي.

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