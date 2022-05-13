الدرجة الثانية - سباعية الحمام وخماسية حرس الحدود.. والإنتاج يهزم وادي دجلة

تعادل المنيا مع الإعلاميين بدون أهداف في ختام مباريات الأسبوع السادس والعشرين لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

أما في الأسبوع السابع والعشرين من منافسات مجموعة بحري تغلب بلدية المحلة على مضيفه المنصورة بهدف دون رد سجله أحمد رجب هريسة، وتعادل كفر الشيخ مع الأوليمبي بهدفين لمثلهما، حيث سجل مؤمن بدوي وأحمد عيد للأوليمبي، فيما سجل نادر فؤاد وصلاح خطاب هدفي كفر الشيخ.

وسحق حرس الحدود ضيفه الزرقا بخمسة أهداف دون رد ليحسم تأهله إلى الدوري المصري الممتاز.

وسجل خماسيته كل من علاء عباس ورضا الويشي ومحمود رضا ومصطفى زيكو أحمد أباظة.

أيضا تعادل سبورتينج مع بايونيرز دون أهداف، فيما تغلب دكرنس على صيد المحلة بثلاثية دون رد، سجلها صلاح زايد ومؤمن سمير واحمد فوزي.

وتعادل أبو قير مع دمنهور بهدف لمثله، حيث سجل شريف أشرف لأبو قير، وسجل جلال الشرقاوي لدمنهور، بينما سحق الحمام مضيفه الرجاء بسبعة أهداف دون مقابل.

سجل سباعية الحمام أحمد عطا الله وعمرو الشحات ومحمد خالد "هدفين" ومحمد معوض هدفين وعبد الحميد يوسف.

أما في مجموعة القاهرة فاز النصر على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل عبد العزيز الشاعر وحسام جلال للنصر.

وفاز بورتو السويس على بورفؤاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل محمد متعب لبورفؤاد، بينما سجل إسلام عادل ومحمود أجوجو وإسلام مسعود لبورتو.

بينما فاز الإنتاج الحربي على وادي دجلة بهدف وحيد سجله بدر موسى، وتغلب المريخ على منتخب السويس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل الرباعية كل من عبدالله ناصر "هدفين" وأحمد جمال ومحمد أبو سريع،

أخيرا فاز الداخلية على القناة بثلاثة أهداف دون رد، سجلها سمير فكري "هدفين" وأحمد حسين، فيما فاز الترسانة على مضيفه بلبيس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل للشواكيش ميندوجا ومحمد الفيل ومحمد حسن، بينما سجل عصام عادل هدف بلبيس.

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