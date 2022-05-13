الدرجة الثانية - حرس الحدود يعود إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسمين

الجمعة، 13 مايو 2022 - 18:05

كتب : رضا السنباطي

حرس الحدود

عاد حرس الحدود إلى الدوري المصري الممتاز من جديد بعد غياب موسمين، قبل 3 جولات على النهاية بالفوز على الزرقا بنتيجة 5-0.

واستغل حرس الحدود تعادل الأولمبي مع كفر الشيخ بنتيجة 2-2 ليتسع الفارق بين الفريقين إلى 9 نقاط قبل 3 جولات مستفيدا من التفوق في المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.

فارتفع رصيد الحرس إلى 59 نقطة ويليه الأولمبي في المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

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حرس الحدود بدأ الموسم مع محمد حليم على مقعد المدير الفني، ورحل بعد الجولة الخامسة حاصدا 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين.

وحل محمد مكي خلف لحليم وقاد الفريق للصعود رسميا للدوري الممتاز بعد تحقيق 13 انتصار و9 تعادلات وبدون هزيمة.

حرس الحدود في الموسم حقق 16 انتصارا منهم 9 انتصارات على ملعبه و7 خارج ملعبه وسجل 27 هدفا على ملعبه و14 خارج ملعبه وسجل 41 هدفا سجلهما 15 لاعبا.

وعاد حرس الحدود للدوري بعدما هبط موسم 2019-2020 باحتلال المركز السادس عشر آنذاك.

وسيخوض الحرس الموسم السابع عشر له بدوري سواء بالمسمى القديم (السواحل) في موسمي 1963-64 و1964-65.

وبمسمى حرس الحدود الجديد منذ موسم 2002-2003 لمدة 14 موسما سابقا تخللها الهبوط مرتين.

وخاض حرس الحدود في الدوري 460 مباراة حقق الفوز في 152 وتعادل في 146 وخسر 162.

وكان أفضل مركز للفريق السكندري في موسم 2004-2005 باحتلال المركز الثالث.

وسبق أن شارك الفريق في الكونفدرالية الإفريقية في 5 مواسم سابقة وكان أفضل إنجاز الوصول لربع النهائي.

ويتصدر أحمد عبد الغني ترتيب هدافي الحرس في الدوري الممتاز برصيد 51 هدفا.

وأصبح حرس الحدود ثالث المتأهلين رفقة أسوان بطل مجموعة الصعيد والداخلية بطل مجموعة القاهرة.

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