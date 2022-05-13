مؤتمر كلوب عن بطولة أوروبية سخيفة.. نبأ جيد قبل نهائي الأبطال وتشيلسي

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن بطولة دوري الأمم الأوروبية ليس لها معنى ويجب إلغائها واصفا إياها بالسخيفة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قبل مواجهة تشيلسي غدا السبت في ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدث كلوب قائلا: "أفضل أن يأخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأموال من نهائي دوري الأبطال وأن يطرد فكرة دوري الأمم الأوروبية التي كانت واحدة من أسخف الأفكار التي سمعت بها، هذا رأيي الشخصي".

وعن حصة جمهور ليفربول من تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الـ28 من شهر مايو الجاري في استاد دو فرانس قال: "راسلت رئيس الاتحاد الأوروبي وسألته عن الأمر وأبلغته برأيي".

أما عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا فقال: "خوض الكثير من المباريات أمر غير جيد وقلت ذلك من قبل، لا أعرف الكثير من التفاصيل ولكن لم يكن لدي وقت متاح لتكوين رأي أكبر".

ومع قدوم موسم 2024-2025 ستخوض الفرق ثماني مباريات في دور المجموعات من دوري الأبطال بدلا من ستة.

وزف كلوب نبأ سعيدا لجماهير ليفربول وقال: "فابينيو سيكون متاحا لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وعانى فابينيو من إصابة في العضلة الخلفية ستجعله يغيب عن مباراة الغد.

وعن مواجهة تشيلسي وتغلب ليفربول عليه سابقا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترف قال كلوب: "لم نهزم تشيلسي بل فزنا بركلات الترجيح، قلتها من قبل بدون الحظ لا تملك فرصة، والحظ كان إلى جانبنا ذلك اليوم، نحن نعرف مدى جودة تشيلسي".

وأردف "هذا نهائي ضخم لنا ونتطلع للفوز".

وأكمل المدرب الألماني "دائما ما كنا نقدم كل ما لدينا للوصول للنهائي نحن فقط لم تكن لدينا القائمة للمساعدة للفوز بكل البطولات، لم يتعلق الأمر أبدا بأننا لا نريد الوصول للنهائي بل لم نمتلك الطاقة فقط".

وواصل "هذه مباراة مختلفة تماما وتشيلسي فريق يُدرب جيدا فهم لديهم أفكار متعلقة بكل جوانب اللعبة ويمتازون بالتنظيم الدفاعي، ليس لدينا فكرة كيف سيخوض توماس توخيل المباراة بسبب كثرة الاختيارات".

وعن المنافسة على أربع بطولات الموسم الجاري قال: "لم يكن ممكنا لنا الاحتفال بلقب كأس الرابطة لأننا خضنا مباراة بعدها بثلاثة أيام، حظينا بممر شرفي مع بروسيا دورتموند وكان أمرا ضخما لكننا الآن سنواجه ساوثامبتون عوضا عن ممر شرفي محتمل".

وأتم "إن لم تستطع الاستمتاع بالموسم حتى الآن فلا أستطيع مساعدتك".

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