تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 - مالاوي تعلن الموافقة على استضافة لقاء إثيوبيا ومصر

الجمعة، 13 مايو 2022 - 13:20

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المالاوي لكرة القدم اليوم الجمعة رسميا موافقة بلاده على استضافة لقاء إثيوبيا ضد مصر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وذكر الاتحاد المالاوي عبر موقعه الرسمي أن نظيره الإثيوبي قدم طلبا لاستخدام ملعب بينجو لملاقاة مصر بعد مباراة المنتخبين في الثاني من شهر يونيو المقبل.

وأوضح البيان أنه بعد موافقة الحكومة وحصول الملعب على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على منحه رخصة استضافة المباريات تمت الموافقة على استضافة المباراة.

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وسيحل منتخب مصر بذلك ضيفا على إثيوبيا في السادس من شهر يونيو المقبل في ثاني جولات التصفيات.

وقال ألفريد جوندا السكرتير العام للاتحاد المالاوي لكرة القدم: "هذه فرصة رائعة لمالاوي لإظهار روعة ملعب بينجو للعالم وجمال مالاوي، والقلب الدافئ لإفريقيا".

وأتم "إنها فرصة مناسبة لكرة القدم للمساهمة اقتصاديا في تدفق العملات الأجنبية من قبل الفرق الزائرة والمشجعين من مصر وإثيوبيا".

يذكر أن المجموعة الرابعة في التصفيات تضم كل من مصر وإثيوبيا ومالاوي وغينيا.

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