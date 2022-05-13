أنشيلوتي: مباريات الدوري أفضل تحضير لنهائي الأبطال

الجمعة، 13 مايو 2022 - 00:46

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على أن مباريات فريقه خلال الجولات المتبقية من الدوري الإسباني تمثل أفضل تحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد منافسه ليفربول يوم 28 مايو الجاري على ملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن نهائي دوري أبطال اوروبا.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة ليفانتي: "لعبنا بشكل منظم ومكثف على المرمى طوال المباراة وبالنسبة لي هى افضل طريقة للتحضير لنهائي دوري الأبطال".

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وحقق ريال مدريد حقق فوزا كبيرا على منافسه ليفانتي بنتيجة 6-0 على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة 36.

وأضاف "ليفانتي فريق رائع وأنا متأكد من أنهم سيعودون إلى دوري الدرجة الأولى في أقرب وقت".

وتابع " التفاهم بين بنزيمة وفينسيوس رائع وميزة كبيرة للفريق لقد وصلا غلى درجة عالية من التجانس والتناغم".

وعن مواجهة قادش المقبلة قال أنشيلوتي: "الغائبون عن مباراة ليفانتي سيعوديون في مواجهة قادش، مثل كروس وكاسيميرو وميليتاو وكذلك هازارد".

واستدرك "لونين سيلعب ضد قادش بينما سيشارك كورتوا في مواجهة ريال بيتيس".

وفيما يتعلق بخطة مواجهة ليفربول أوضح "ستكون 4-3-3 تتحول في بعض الأحيان إلى 4-4-2. لا يوجد نظام محدد ، لأنه في بعض الأحيان للضغط على المحور تقوم بتغييره. ضد السيتي بدأنا 4-3-3 ثم انتقلنا إلى 4-4-1-1. يعتمد ذلك على المباراة ".

وأجاب أنشيلوتي على سؤال أنه المدرب الأفضل في العالم قائلا: "من الصعب الإجابة على هذا. أنا لا أحب أن أعطي أصواتا لنفسي ، فالآخرون يمنحونها لي. أنا أعيش لحظة سعيدة وآمل أن يستمر ذلك لفترة طويلة".

وبهذا الفوز حافظ ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، ويحل ضيفا في الجولة المقبلة على قادش.

فيما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة 29 في المركز الأخير ليهبط إلى دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي، ويستضيف متذيل الترتيب ديبورتيفو ألافيس في المباراة

المقبلة.

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