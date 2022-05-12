عمرو وردة أفضل لاعب في الدوري القبرصي 2021-2022

الخميس، 12 مايو 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

عمرو وردة

حصد عمرو وردة لاعب أنورثوسيس القبرصي جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري القبرصي.

عمرو وردة

النادي : أنورثوزيس فاماجوستا

أنورثوزيس فاماجوستا

وانضم وردة لصفوف الفريق القبرصي عقب رحيله عن باوك اليوناني مطلع الموسم الجاري.

وقال وردة عقب التتويج "أنا أشعر بالخجل. أريد أن أقول شكرا للجميع، حقا أنا سعيد جدا، أنا متوتر قليلا الآن ولكني سعيد جدا. ستكون الجائزة الكبرى دائما في قلبي أحترم الجميع حقا، أشعر أنني بحالة جيدة في هذا البلد، أشعر وكأنني مع العائلة".

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وأضاف "منذ اليوم الأول هنا قلت لنفسي، كان لدي بعض المشاكل لأكون صادقا عندما كنت في باوك، لم ألعب كثيرا، قررت المغادرة. عندما تلقيت عرضا من أنورثوسيس، قلت حسنا، فصل جديد، سأذهب للاستمتاع بكرة القدم والحياة والعمل الجاد".

وأكمل "جئت وقلت من اليوم الأول سأفعل شيئا هنا. الآن لدي هذه الجائزة وأنا سعيد. شكرا لكم جميعا. لقد جئت من أجل هذا ولديها. شكرا لك صديقتي، لم تأت اليوم لديها بعض المشاكل، إنها قبرصية، منذ اليوم الأول كانت بجانبي، إنها تحترمني. يجعلني هذا أكثر استقرارا. إنها مجنونة، لكن لا بأس. أنا سعيد لوجودي هنا، شكرا جزيلا لكم جميعا".

وحصد وردة أكثر من 50% من الأصوات في جائزة أفضل لاعب في الموسم بتصويت اللاعبين.

ويحتل أنورسوثيس المركز الرابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي برصيد 48 نقطة قبل جولة واحدة على ختام الموسم.

كما تواجد وردة في التشكيل المثالي للبطولة.

وردة خاض إجمالا 39 مباراة بقميص الفريق سجل 11 هدفا وصنع 10 في 3324 دقيقة.

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