عبد الحفيظ: كرة القدم بها دروس كثيرة.. نواجه وفاق سطيف مع نسيان نتيجة الذهاب

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لاعبيه بضرورة نسيان نتيجة لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد وفاق سطيف مؤكدا أن كرة القدم بها دروس كثيرة.

ويحل الأهلي السبت المقبل ضيفا على وفاق سطيف لملاقاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

وتحدث عبد الحفيظ لصفحة الأهلي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "نحن في نصف نهائي إفريقيا ونخوضها بتركيز مرتفع ولا نفكر فيما حدث في الذهاب فهي مباراة صعبة جدا".

وواصل "ويجب أن نكون في قمة تركيزنا واهتمامنا والمباراة لن تكون سهلة المهم أن نبدأ اللقاء بـ11 لاعبا وننهيه بنفس العدد وألا نعتمد على نتيجة المباراة الأولى لأن كرة القدم بها دروس كثيرة ويجب علينا الحذر واللعب كأنها المباراة الأولى".

وعن لقاء الذهاب قال: "كنا موفقين وأهدرنا الكثير من الفرص في بداية المباراة، وربما أحداث المباراة ساعدتنا مع الطرد في صفوفهم بعد تسجيلنا للهدف الأول، لكن يجب أن نخوض الإياب بالجدية والتركيز".

وأكمل "إن لم تخني الذاكرة هذه ثالث مرة نقابلهم مرة في ربع النهائي ومرتين في نصف النهائي فيجب أن نتحلى بالتركيز".

وأشاد عبد الحفيظ بالمعاملة الجيدة من مسؤولي الفريق الجزائري وقال: "والمعاملة كانت جيدة جدا من مسؤولي وفاق سطيف أمس الأربعاء كانت إضاءة الملعب ليست جيدة وتم إصلاحها اليوم وهذا ما توقعناه بعد معاملتنا الجيدة معهم في مصر".

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