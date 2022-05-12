مدرب نيس يرد على هتافات السخرية من سالا: إذا كان هذا مجتمعنا فهو حقا مقزز

الخميس، 12 مايو 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

إيمليانو سالا - نانت

أدان نادي نيس الفرنسي أفعال مجموعة من جماهيره بغناء أغنية تسخر من وفاة إيليميانو سالا لاعب نانت السابق في مباراة الفريقين يوم الأربعاء الماضي.

وتوفي سالا في حادث طائرة تحطمت في القناة الإنجليزية أثناء انتقاله لصفوف كارديف سيتي في يناير 2019.

وخسر نيس من نانت في نهائي كأس فرنسا بهدف دون رد.

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وقال النادي في بيانه مدينا الهتافات: "في موقف قوي، لا تُعبر تلك الهتافات عن كامل أسرة الفريق الأحمر والأسود، في هذا الاستفزاز الخسيس الذي لا يمكن تصوره من قبل أقلية من المؤيدين".

وأضاف "نيس يرسل دعمه لعائلة وأصدقاءه سالا".

من جانبه أصدر نانت بيانا أبدى فيه صدمته من الهتافات.

وقال أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت: "غباء الإنسانية ليس له حدود، هؤلاء الأشخاص ليس لهم مكانا في الملعب، يجب إيقافهم، هذا عار، أشعر بذلك من أجل عائلته".

في المقابل قال كريستوف جالتييه المدير الفني لنيس: "ليس لدي ما أقوله لأصف ما سمعت، نود الاعتذار لعائلة اللاعب وأسرته".

وأكمل "لا يجب أن نسمع هذا في المدرجات، إذا جاءوا لإهانة شخص ميت، يجب عليهم البقاء في المنزل".

وأتم "البعض يقول إن ما نراه في الملعب يعكس المجتمع، إذا كان هذا مجتمعنا فهو حقا مقزز".

وكان نانت قد قرر حجب الرقم 9 من أجل مهاجمه الأرجنتيني، والذي سجل 48 هدفا في 133 مباراة عقب انتقاله من بوردو.

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