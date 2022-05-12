الدوري السعودي - مصطفى فتحي يصنع ويقود التعاون لفوز هام على الباطن

قاد مصطفى فتحي التعاون لتحقيق فوزا غاليا على حساب الباطن في ظل صراع الفريقين للهروب من خطر الهبوط.

وفاز التعاون على الباطن بهدف دون رد خلا المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

وسجل المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

وشارك مصطفى فتحي منذ بداية المباراة وقدم تمريرة حاسمة صنع من خلالها هدف اللقاء الوحيد.

وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى النقطة 29 في المركز الـ12.

فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة الـ26 في المركز الـ15 (قبل الأخير).

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