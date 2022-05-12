برشلونة يعلن حاجة إريك جارسيا لتدخل جراحي
الخميس، 12 مايو 2022 - 20:15
كتب : FilGoal
يحتاج إريك جارسيا مدافع برشلونة للخضوع إلى عملية جراحية وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي لناديه.
إريك جارسيا
النادي : برشلونة
وشارك جارسيا مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 35 مباراة بالموسم الحالي.
وأعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي إصابة إريك جارسيا بإبهامه الأيمن وخضوعه إلى عملية جراحية غدا الجمعة.
وأضاف النادي الكتالوني أنه سيصدر إعلان طبي جديد بمجرد اكتمال العملية.
ويستعد برشلونة لمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الثاني بترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بفارق أقل 9 نقاط عن ريال مدريد الذي ضمن الفوز بلقب الموسم الحالي.
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