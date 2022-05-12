أياكس يعلن خليفة تين هاج

الخميس، 12 مايو 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

أياكس - دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي أياكس أمستردام خليفة مدربه إريك تين هاج في قيادة الفريق.

تين هاج سيتولى تدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بعدما حقق لقب الدوري الهولندي للفريق يوم الأربعاء.

وأفاد نادي أياكس أن ألفريد شرودر مساعد تين هاج السابق أصبح المدير الفني الجديد لللفريق.

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شرودر عمل كمساعد لتين هاج في الفترة من 2018 إلى 2019.

كما عمل كمساعد لرونالد كومان في تدريب برشلونة من أغسطس 2020 حتى أكتوبر 2021.

ووقع شرودر على عقد يربطه بأياكس لمدة موسمين حتى صيف 2024.

قبل رحيله، قاد إريك تين هاج أياكس أمستردام للتتويج بلقب الدوري الهولندي قبل بداية مسيرته الجديدة مع مانشستر يونايتد.

وضمن أياكس التتويج بلقب الدوري قبل جولة من النهاية عقب انتصاره الكبير على هيرنفين 5-0.

ورفع أياكس رصيده إلى 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن إيندهوفين ليضمن التتويج باللقب الـ36 على مدار تاريخه.

ويشرف تين هاج على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي للمرة الثالثة، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ويتولى تين هاج صاحب الـ52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

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