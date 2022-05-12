تقرير: بعد ركل لاعب الخصم في منطقة خطرة.. هالك يواجه عقوية مشددة

الخميس، 12 مايو 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

هالك - أتليتكو مينيرو

يواجه البرازيلي هالك مهاجم نادي أتلتيكو مينيرو خطر الإيقاف لمدة 12 مباراة بتهمة الاعتداء الجسدي بعد ركل أحد لاعبي الخصم في المنطقة الحساسة.

وتلقى هالك البطاقة الصفراء بعدما اعتدى على زميله خلال المباراة التي أقيمت بين أتلتيكو مينيرو وكوريتيبا في الدوري البرازيلي.

وحسبما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هالك يمكن أن يتعرض لإيقاف كبير يتراوح بين 4 إلى 12 مباراة.

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وفي حال حصل هالك على حكم متساهل، فإنه سيتعرض للإيقاف لثلاث مباريات، كعقوبة الطرد المباشر.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يتم عرض نجم بورتو السابق أمام المحكمة العليا للعدالة الرياضية.

وشارك هالك مع أتليتكو مينيرو خلال الموسم الحالي في 16 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 3 آخرين.

وكان صاحب الـ35 عاما من الأسباب الرئيسية في تتويج أتلتيكو مينيرو بلقب الدوري البرازيلي في 2021، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد اللقب الأول الذي حصده في 1971.

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