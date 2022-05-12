إنزاجي بعد التتويج بكأس إيطاليا: لا نعرف الاستسلام.. الآن نسعى لحسم الدوري

أعرب سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر عن فخره بعد عودة الفريق بنتيجة المباراة والتتويج ببطولة كأس إيطاليا.

وتوج إنتر بلقب كأس إيطاليا بعد الفوز على يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وقال إنزاجي لـ Sport Mediaset: "هذا الفريق لا يعرف الاستسلام، قدمنا أداءً جيدا ضد خضم قوي للغاية".

وأضاف "​​فقدنا قوتنا بشكل طفيف قبل الاستراحة ثم تعاملنا بشكل سيء مع الشوط الثاني، حيث استقبلنا هدفين كان من الممكن تجنبهما حقا، كان يجب أن نكون أكثر حرصا".

وتابع "ورغم كل ذلك، هذا الفريق لم يعرف الاستسلام ورد في الوقت المناسب وحسم النتيجة".

وأكمل "الآن لدينا مباراتان أخريتان في الدوري الإيطالي ونريد حسم الدوري، لكن من العدل أيضا نستمتع بهذه اللحظات، فقد مر عقد من الزمن منذ أن فزنا بكأس إيطاليا أو كأس السوبر".

واستطرد "تغلبنا على ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أننا الفريق الوحيد الذي هزمهم في عام 2022، أردنا أن نبذل قصارى جهدنا في تلك المواجهة في دور الـ16، كلفنا ذلك بعض النقاط في دوري الدرجة الأولى وخلق مشاكل، لكن ليس لدينا ندم".

وأتم "سعيد للنادي وهؤلاء اللاعبين الرائعين والمشجعين الذين علقوا بجانبنا من البداية إلى النهاية".

ولم يفز إنتر بلقب كأس إيطاليا منذ موسم 2010 -2011، وهو أيضا الموسم الأخير الذي انتهى فيه يوفنتوس دون ألقاب.

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