لاليجا تفتح التصويت على اختيار أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني

أطلقت رابطة الدوري الدوري الإسباني (لاليجا) جائزة أفضل لاعب إفريقي في الموسم African MVP.

وأعلنت لاليجا عن بدء التصويت من خلال مؤتمر صحفي افتراضي كان ضيفه موتيو أديبوجو نجم منتخب نيجيريا السابق وسفير الدوري الإسباني.

ولعب أديبوجو في ريال مدريد كاستيا، وريال سوسيداد، وراسينج سانتاندير، وسالامنكا، وإلدينسي في إسبانيا.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني 2021\2022 العديد من نجوم القارة السمراء في المسابقة.

ويبرز بين المتنافسين: ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم برشلونة، وجيوفري كوندوجبيا لاعب وسط أتليتكو مدريد، ودجيني داكونام مدافع خيتافي، وصامويل تشوكويزي جناح فياريال.

ويمكنك التصويت لأفضل لاعب إفريقي في المسابقة من هـــنـــا

وتوجّه FilGoal.com بالسؤال لـ أديبوجو بشأن قلة بحث الأندية الإسبانية الكبيرة عن المواهب الشابة في قارة إفريقيا كما كان الحال سابقًا.

وأوضح أديبوجو: "لأن مستوى المواهب لم يعد كما في السابق، فلنأخذ نيجيريا كمثال، لم يعد منتخبنا يظهر بنفس الشكل القوي في بطولات الشباب والناشئين مثلما كان الحال سابقًا. كما أن الكشّاف عندما يبحث عن لاعبين فإنه لا يبحث عن الموهبة فحسب، وإنما يحكمه التوقيت والمكان والخصائص الفنية التي يرغب في إيجادها".

أطلقت رابطة الدوري الإسباني @LaLiga جائزة جديدة هذا الموسم لاختيار أفضل لاعب إفريقي في المسابقة. وبهذه المناسبة، تحدث موتيو أديبوجو نجم نيجيريا وريال سوسيداد وراسينج سانتاندير وريال مدريد (ب) السابق مع وسائل الإعلام الإفريقية مع @FilGoal pic.twitter.com/ND19dA3oIV — FilGoal (@FilGoal) May 11, 2022

ويمتلك أديبوجو 48 مباراة دولية مع نيجيريا سجل خلالها 6 أهداف، ولفت أنظار ريال مدريد عندما قاد بلاده لنهائي كأس العالم للشباب 1989.

وحصد أديبوجو رفقة نيجيريا لقب كأس الأمم الإفريقية 1994، كما شارك في كأس العالم 1994 و1998، وتواجد في قائمة نسخة 2002.

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