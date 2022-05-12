جوندوجان: لن أشاهد نهائي دوري الأبطال هذا الموسم لهذا السبب

الخميس، 12 مايو 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي توتنام

شدد إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي على أنه لن يشاهد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب غضبه الشديد لعدم التأهل.

سيتي خسر أمام ريال مدريد في إياب نصف النهائي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من العبور للنهائي وملاقاة ليفربول الذي عبر عقبة فياريال.

قال جوندوجان في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل: "إذا فكرت في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا فإنني أشعر بالغضب الشديد".

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وأضاف "أنا محبط للغاية، لن أشاهدها بالتأكيد. سأحاول القيام بشيء آخر في ذلك اليوم".

وتابع "لا شيء سيساعد على نسيان خيبة الأمل في عدم لعب نهائي دوري الأبطال، الشيء الوحيد الذي سيساعدنا على النسيان هو الوقت".

وواصل الألماني "كلنا نعلم أننا فقدنا فرصة كبيرة لرفع كأس دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأكمل "في إياب نصف النهائي تلقينا هدفين في دقيقتين. لم نكن في قمة التركيز، هذا هو اللوم الذي نلقي به على أنفسنا".

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين ليفربول وريال مدريد في باريس.

المباراة ستقام يوم السبت 28 مايو الجاري.

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