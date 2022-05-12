مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. وتقسيمة قوية استعدادا لوفاق سطيف

ألقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية على لاعبي فريقه استعدادا لملاقاة وفاق سطيف.

ويواجه الأهلي منافسه وفاق سطيف الجزائري السبت المقبل في ملعب 5 يوليو في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابا في ملعب WE السلام برباعية دون رد.

وبعد ذلك ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وفي ختام المران أقيمت تقسيمة قوية شهدت مشاركة كل اللاعبين.

كما خاض الحراس تدريباتهم الاعتيادية تحت قيادة مدربهم ميشيل يانكون.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر كل من محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل "كوكا" وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.

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