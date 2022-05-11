تقارير: مانشستر يونايتد حسم صفقة دي يونج بنسبة 95%

كشف جيرارد روميرو الصحفي الإسباني عن اقتراب مانشستر يونايتد من حسم صفقة التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج بناء على طلب إريك تين هاج.

ويتولى تين هاج صاحب الـ52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

وقال روميرو عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "دي يونج سينتقل لصفوف مانشستر يونايتد بنسبة 95%. إنها قضية اقتصادية بحتة. يحتاج برشلونة لبيع لاعب لم يقدم الكثير للنادي"

وأضاف "سيتم إغلاق الانتقال بين 70 و 80 مليون يورو. برشلونة يرى أنه إذا استمر لموسم آخر ولم ينفجر، فسيخسر قيمة الصفقة".

وشارك دي يونج مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 45 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

ولعب دي يونج تحت قيادة تين هاج الذي أشرف على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.