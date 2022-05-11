تقارير: مانشستر يونايتد حسم صفقة دي يونج بنسبة 95%
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 23:18
كتب : FilGoal
كشف جيرارد روميرو الصحفي الإسباني عن اقتراب مانشستر يونايتد من حسم صفقة التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج بناء على طلب إريك تين هاج.
فرينكي دي يونج
النادي : برشلونة
ويتولى تين هاج صاحب الـ52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.
وقال روميرو عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "دي يونج سينتقل لصفوف مانشستر يونايتد بنسبة 95%. إنها قضية اقتصادية بحتة. يحتاج برشلونة لبيع لاعب لم يقدم الكثير للنادي"
وأضاف "سيتم إغلاق الانتقال بين 70 و 80 مليون يورو. برشلونة يرى أنه إذا استمر لموسم آخر ولم ينفجر، فسيخسر قيمة الصفقة".
وشارك دي يونج مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 45 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.
ولعب دي يونج تحت قيادة تين هاج الذي أشرف على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.