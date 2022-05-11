يقترب أكثر من اللقب.. سوبر هاتريك دي بروين يقود سيتي لسحق ولفرهامبتون بخماسية

قاد كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي فريقه للفوز بخماسية مقابل هدف على ولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وسجل دي بروين 4 أهداف "سوبر هاتريك" من خماسية مانشستر سيتي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 للمسابقة.

ليقترب الفريق السماوي خطوة جديدة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 89 في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني وقبل جولتين من النهاية.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 50 في المركز الثامن.

وصف المباراة

بدأ دي بروين تألقه مبكرا وسجل هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 7 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى.

لكن ولفرهامبتون نجح في التعادل عن طريق ديندونكر في الدقيقة 11 من هجمة مرتدة سريعة.

وعاد دي بروين ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 16 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

واستمر تألق النجم البلجيكي وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى ذهبت على يمين الحارس جوزيه سا.

وفي الشوط الثاني أضاف دي بروين الهدف الرابع له ولفريقه بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة فيل فودين في الدقيقة 60.

وأخيرا اختتم رحيم ستيرلينج خماسية مانشستر سيتي في الدقيقة 84 بعد متابعة لعرضية جاك جريليش.

ويلعب مانشستر سيتي المباراة المقبلة ضد وست هام يونايتد، قبل أن يختتم الدوري بمواجهة أستون فيلا.

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