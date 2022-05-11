محمد صلاح: الأنانية؟ لا استمع لما يقال.. أنا الأفضل في مركزي

شدد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر على ثقته في قدرة قطر على تنظيم العالم بطريقة رائعة.

ويقام كأس العالم 2022 في شهر نوفمبر المقبل في قطر لأول مرة في الشرق الأوسط.

وقال صلاح في تصريحات عبر شبكة بي إن سبورتس: "أنا متأكد بأن قطر ستنظم كأس عالم رائعا، الناس هناك لديهم كل شيء ولديهم خبرة كبيرة لذلك أنا متأكد بأن البطولة ستخرج بشكل رائع للغاية".

وتابع " العالم العربي بصفة عامة مهووس بكرة القدم ونلعب جميعا بشغف من أجل الاستمتاع بغض النظر عن الوضع واعتقد أن الجميع يدعم تنظيم كأس العالم ليكون رائعا".

وأضاف "أتذكر النهائي السابق أمام ريال مدريد كما لو كانت المباراة بالأمس، كنا مستعدين جيدا وأتمنى أن نرد الاعتبار في المباراة النهائية المقبلة ونريد الاستمرار على هذا المنوال وتحقيق الألقاب".

واستمر "وصفي بالأنانية؟ أنا لا استمع لكل ما يقال حتى لو تحدثنا قبل هذا الموسم لو قارنتني مع اللاعبين الذي يلعبون في نفس مركزي ولا أقصد في فريقي ولكن بشكل عام فأنا أفضل من الجميع ولكن يجب أن أركز على عملي وأعمل بشكل جاد والأرقام هي خير دليل".

وأردف "يجب أن أخلق شيئا جديدا خلال المباريات وأن أعمل بطريقة مختلفة وأصنع الفارق وأنا أعمل على ذلك".

وأكمل "اعتقد إنني أشعر بحماس كبير واشتاق لخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد، نحن نريد أن نقدم أداء جيد في تلك المباراة، كان الأمر حزينا بالنسبة لي عهندما خرجت من المباراة لكن علي أن أتقبل الأمر ويجب ألا تبكي على الأطلال ولكن الحمد لله إنني عدت بعد ذلك وفزت بالبطولة ونحن نستعد لرد اعتبارنا أمام ريال مدريد وأنا متحمس للغاية لهذه المباراة".

وأضاف "طوال حياتي وأنا أفكر بتلك الطريقة وأحاول أن أكون على الطريق الصحيح وفي السابق هناك من قال لي بأنني لن أتمكن من أفعل أي شيء بعد مغادرتي لتشيسلي ولكنني استمريت وقدمت أشياء إيجابية ومميزة".

وشدد "اعتقد أن الثقافة متشابهة نوعا ما، لقد أتيت من بلد أهلها يحبون كرة القدم والخلفية الثقافية تقول ذلك وعندما أتيت إلى ليفربول وجدت أن الجماهير تحب كرة القدم أيضا ونحن نعمل على هذه الأمور".

وأتم "أتمنى أن نحقق الرقم القياسي، أنا أبذل قصارى جهدي للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال لكن الأهم هو العمل الجماعي ومصلحة الفريق".

وكان منتخب مصر قد خسر فرصة صعوده لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح في المرحلة النهائية من التصفيات.

وأوقعت القرعة منتخب السنغال في المجموعة الأولى بجانب كل من قطر والإكوادور، وهولندا.

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