طبيب الأهلي: عبد المنعم جاهز للمشاركة في المباريات.. وجديد موقف عمرو السولية

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 12:33

كتب : FilGoal

عمرو السولية يبدأ الجري على هامش مران الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن جاهزية محمد عبد المنعم للمشاركة في المباريات مشيرا إلى خضوع السولية لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي.

وغاب عمرو السولية ومحمد عبد المنعم عن مواجهة الأهلي أمام وفاق سطيف والتي فاز بها بأربعة أهداف دون رد بسبب الإصابة.

وقال أحمد أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "محمد عبد المنعم جاهز للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني".

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وأضاف "عبد المنعم شارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت بالقاهرة كاملة، وأنه سيشارك في المران الأول اليوم بالجزائر".

وتابع " هناك أمل في لحاق السولية بمباراة وفاق سطيف، يتم تقييمه حالته بشكل مستمر مع برنامج علاج طبيعي وتأهيلي".

وواصل "السولية اشتكى من آلام في العضلة الخلفية وكان هناك تخوف من الدفع به في مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف خاصة أن نتيجة الأشعة التي أجراها قبل المباراة لم تكن مطمئنة، لذا لم يتم المجازفة به".

واستكمل "حالته تتوقف على نتيجة الأشعة الطبية، وعدم شكوى اللاعب من وجود أي آلام في موضع الإصابة".

ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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