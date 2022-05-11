العودة تقترب - الأهلي يكشف تطورات حالة بدر بانون

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

بدر بانون - محمود الخطيب - الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي تطورات حالة المدافع المغربي بدر بانون.

ويغيب بانون عن الملاعب منذ يناير الماضي بعد إصابته بالتهاب في عضلات القلب بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "حالة بدر بانون مُطمئنة للغاية ونحن على تواصل مستمر معه ومع طبيب المنتخب المغربي".

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وأضاف "بدر بانون تعافي تماما من الالتهابات التي اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، اللاعب خضع لفحص دائم على القلب لمدة ثلاثة أيام وجاءت النتيجة جيدة للغاية".

وواصل "بدر يخضع لتدريبات بدنية متدرجة منذ ثلاثة أسابيع وفي غضون فترة قصيرة سيكون متواجدا في الأهلي، ويشارك في أجزاء من التدريبات الجماعية مع فريق الكرة بعد إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على قدرته على بذل مجهود لفترة طويلة".

وأتم " الوضع الطبي للاعب مطمئن إلى حد كبير حاليا، وأن الإجراءات الطبية المتبعة مع اللاعب في المغرب كافية ولن يكون هناك إجراءات إضافية بعد حضوره للقاهرة، لذا تمت الموافقة على بقاء اللاعب في المغرب كدعم معنوي له لمواصلة للعلاج والتواجد مع أسرته".

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابا بأربعة أهداف دون رد.

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