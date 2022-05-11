مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. والزمالك في طريقه لنفق مظلم

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 12:00

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن ناديه لن يلعب على استاد القاهرة مرة أخرى مشيرا إلى أن الأبيض في طريقه لنفق مظلم جديد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "تنبأت بما حدث في مباراة إنبي قبلها لأن علاقتي بربنا جميلة وقلت بأنهم يرغبون في هزيمة الزمالك".

وأضاف "أتمنى أن يلعب حلمي طولان أمام الأهلي بنفس الطريقة والحماس، قام بدوره على أجمل وجه اليوم وهو مدرب زملكاوي محترم. إنبي لو لعب أمام الأهلي بنفس الطريقة أمام الزمالك سينافس على الدوري".

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وواصل "الأمر تخطى مرحلة العتاب مع اللاعبين، آخر نصف ساعة من المباراة كنت "بكسر كل حاجة قدامي. أحمل الجميع المسئولية، اللاعبون اعتذروا لي في غرفة الملابس وطلبت منهم الاعتذار للجماهير".

وتابع "لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى، لم نحقق أي فوز هناك من مارس، أي لاعب يتحرك في الملعب يقع".

واستكمل "اللاعبون في الملعب كانوا تائهين وتحت ضغوط كبيرة، ، لا أعرف لماذا التعثر في المباريات السهلة من اللاعبين؟، هذه ظاهرة غير طبيعية".

وأردف "التفرقة التي حدثت في العقود والشروط الجزائية جعلت الفريق مهلهل وقسمته إلى أحزاب".

وأتم "60% من اللاعبين في كل الألعاب بما فيها كرة القدم طلبوا سحب عقودهم بعد معرفتهم بحكم المحكمة ضدي، الزمالك في طريقه لنفق مظلم جديد".

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