حارس مولودية الجزائر يزور الأهلي ويتبادل القمصان مع ديانج

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

ديانج

حرص زياد شعال حارس مرمى مولودية الجزائر على زيارة مقر إقامة الأهلي الذي يستعد لمواجهة وفاق سطيف.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بعد الفوز ذهابا بالقاهرة قبل أيام.

ونشرت صحيفة "النهار" الجزائرية صورة زياد شعال في مقر إقامة الأهلي رفقة زميله السابق أليو ديانج حيث تبادلا القمصان.

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ولعب ديانج ضمن صفوف مولودية الجزائر في موسم 2018-2019 وشارك خلال 37 لقاء وسجل هدف وحيد.

ووصلت بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل ليقترب من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي التي سافرت إلى الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني - كريم فؤاد - محمود وحيد - علي معلول - محمود متولي.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - محمد محمود - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - لويس ميكيسوني - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف.

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