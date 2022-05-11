تقرير فرنسي: صراع يوناني على التعاقد مع بلايلي

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

بلايلي - الجزائر

يحظى يوسف بلايلي لاعب بريست الفرنسي باهتمام عدد من الأندية اليونانية لضمه بداية من الموسم المقبل.

يوسف بلايلي

النادي : ستاد بريست 29

الدوري الفرنسي

وينتهي عقد الدولي الجزائري مع بريست بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

وتتصارع 3 أندية يونانية بحسب موقع "LE 10 SPORT" الفرنسي على ضم يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأوضح الموقع الفرنسي أن أندية أولمبياكوس وباوك وأريس سالونيكا ترغب في تدعيم صفوفها بضم الجناح الجزائري.

وكان بلايلي قد عانى من التعرض لإساءات العنصري من جماهير فريقه بعدما أضاع ركلة جزاء خلال مواجهة ريمس بالدوري الفرنسي. (طالع التفاصيل)

وشارك بلايلي في 11 مباراة مع بريست منذ انتقل له في يناير الماضي قادما من نادي قطر سجل خلالهم هدف وصنع هدفين.

يوسف بلايلي منتخب الجزائر
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