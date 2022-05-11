تقرير فرنسي: صراع يوناني على التعاقد مع بلايلي
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 18:30
كتب : FilGoal
يحظى يوسف بلايلي لاعب بريست الفرنسي باهتمام عدد من الأندية اليونانية لضمه بداية من الموسم المقبل.
يوسف بلايلي
النادي : ستاد بريست 29
وينتهي عقد الدولي الجزائري مع بريست بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.
وتتصارع 3 أندية يونانية بحسب موقع "LE 10 SPORT" الفرنسي على ضم يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح الموقع الفرنسي أن أندية أولمبياكوس وباوك وأريس سالونيكا ترغب في تدعيم صفوفها بضم الجناح الجزائري.
وكان بلايلي قد عانى من التعرض لإساءات العنصري من جماهير فريقه بعدما أضاع ركلة جزاء خلال مواجهة ريمس بالدوري الفرنسي. (طالع التفاصيل)
وشارك بلايلي في 11 مباراة مع بريست منذ انتقل له في يناير الماضي قادما من نادي قطر سجل خلالهم هدف وصنع هدفين.
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