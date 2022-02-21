تحقيق مشترك - بريست وريمس يتحالفان لبحث قضية العنصرية ضد بلايلي

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي بريست

أعلن نادي بريست الفرنسي عن فتح تحقيق مشترك مع نادي ستاد ريمس بشأن تعرض الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأول لهتافات عنصرية على ملعب الأخير.

وقال بريست في بيانه الرسمي: "ستاد بريست وستاد ريمس علما بشهادة أحد المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعليقات عنصرية تم توجيهها إلى اللاعب يوسف بلايلي خلال مباراة ستاد ريمس وستاد بريست يوم الأحد 20 فبراير في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الفرنسي".

وأضاف "ستاد بريست ينضم إلى ستاد ريمس في إدانة هذه التعليقات بحزم، فهي لا توصف إن صدرت بالفعل، ولا مكان لها في ملعب كرة قدم أو أي مكان في مجتمعنا".

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وأوضح "إذا لم يتواجد في الوقت الحالي أي دليل ملموس (صور أو فيديوهات أو شهادات متطابقة) تسمح بتحديد نوع التعدي، فإن الناديين سيعملان معا على محاولة تحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المزعومة".

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، حيث أضاع بلايلي ركلة جزاء في الدقيقة 53، وهنا بدأ هجوم جماهير بريست عليه، وبحسب التقارير الصحفية كان ذلك ما قاد لتعرضه إلى الإساءات العنصرية المشار إليها.

يذكر أن بلايلي الذي انتقل إلى بريست في الشتاء قد لعب 3 مباريات مع الفريق ولم يسجل بعد، حيث صنع هدفا واحدا.

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