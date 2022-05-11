وكيله: جابرييل خيسوس معجب بمشروع أرسنال

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

جابرييل خيسوس - مانشستر سيتي وريال مدريد

كشف مارسيلو بيتيناتي وكيل أعمال جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي أن الأخير معجب بمشروع أرسنال تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا.

وجاء ذلك ليؤكد التقارير الصحفية التي ذكرت أن أرسنال مهتم بضم اللاعب البرازيلي من مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث وكيل خيسوس للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا قائلا: "عقدنا محادثات مع أرسنال بشأن جابرييل".

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وواصل "نحن معجبون بمشروع النادي وهناك إمكانية لحدوث الانتقال ولكننا مازلنا في مرحلة النقاش".

قبل أن يستدرك ويتم "هناك ستة أندية أخرى مهتمة بجابرييل، هو الآن يركز على مباراته الأخيرة مع مانشستر سيتي ثم سنرى ماذا سيحدث".

وسجل خيسوس 95 هدفا مع سيتي في 234 مباراة في كل البطولات منذ انضمامه للفريق في عام 2017.

ويتبقى للاعب البرازيلي عاما وحيدا في تعاقده مع سيتي لكنه يريد الرحيل خاصة بعد تعاقد ناديه مع إرلينج هالاند من بروسيا دورتموند.

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