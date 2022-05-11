جوندوجان: منافسة ليفربول وسيتي ليست كصراع يونايتد وأرسنال الدموي في بداية الألفية

يعتقد إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي أن هناك احترام متبادل بين فريقه وليفربول يترجم إلى تنافس أكثر سلمية في العصر الحالي.

وقارن الدولي الألماني بين هذا التنافس المحتدم بين سيتي وليفربول في السنوات الأخيرة بتلك المنافسة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في أوائل الألفية الجديدة.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "هذا النوع من التنافس لم يعد موجودا بالفعل في كرة القدم الحديثة".

وأضاف "كرة القدم حاليا ليست مثلما كانت قبل 20 أو 30 عاما حين كان اللاعبون في الملعب يقاتلون بعضهم البعض ويتعمدون الاصابة".

وأردف "ليست هذه هي الطريقة التي نريد أن نلعب بها كرة القدم الآن. نريد العدالة ونريد الاحترام".

وأتم "التنافس ليس معناه أن نحتاج إلى قتل بعضنا البعض داخل الملعب أو خارجه".

الفريقان رصيدهما بلغ 86 نقطة، لكن سيتي يملك فارق أهداف أكبر وأمامه 3 مباريات، بينما يلعب ليفربول مباراتين فقط.

وينتظر ليفربول هدية من ولفرهامبتون الذي يستضيف منافسه مانشستر سيتي الأربعاء في ملعب مولينيكس.

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