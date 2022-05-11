مدرب ليدز عن البقاء: علينا الإيمان أولا قبل التكتيك

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

مدرب ليدز يونايتد

يرى جيس مارش مدرب ليدز يونايتد أن الإيمان بالفوز هو الأهم من أجل تحقيقه قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

ويقع ليدز يونايتد في مناطق الخطر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز الـ17 برصيد 34 نقطة.

وقال مارش على هامش المؤتمر الصحفي للقاء: "الإلهام جزء كبير من وظيفتي، لدى 52 مقتطفات من الكتب التي تؤثر في أعطيها للاعبين أحيانا".

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وأضاف "أنهم بحاجة إلى شيء لتحفيزهم من قصص حقيقة، هكذا سيصل الأمر".

وتابع "استخدمت محمد علي (لاعب الملاكمة) عدة مرات، ومايكل جوردان (لاعب كرة السلة) هو رجل ألهمني، فيل جاكسون، استخدم الأشياء التي يتردد صداها معي والتي أعتقد أنها يمكن أن تتناسب البعض".

وأكمل "هناك شخصيات تاريخية أخرى مثل غاندي والأم تيريزا، ورؤساء مثل جون كنيدي".

وأتم "الإيمان ثم كل شيء يأتي بعد ذلك، مثل التكتيكات وكل شيء من هذا القبيل".

وكان جاك هاريسون جناح ليدز اعترف بعد الهزيمة 2-1 أمام آرسنال الأحد الماضي: "أظهر [مارش] اقتباسا من غاندي قبل المباراة حول الإيمان وهذا هو أهم شيء بالنسبة لنا".

ويواجه ليدز يونايتد نظيره تشيلسي مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ33 من المسابقة.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

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