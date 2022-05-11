جوارديولا: ليفربول يمكنه تعويض فارق الأهداف بسهولة بالغة

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي أمام ليفربول

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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