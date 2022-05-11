جوارديولا: ليفربول يمكنه تعويض فارق الأهداف بسهولة بالغة

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وكيل جيسوس يلمح لرحيله عن سيتي.. ويوضح موقفه من الانضمام لـ أرسنال

ماني يتحدث عن تفاهمه مع لويس دياز وسعادته في ليفربول

هل كشف ضياء السيد تجديد النني لتعاقده مع أرسنال؟

تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية

كلوب: قدمنا أداءً كبيرا في منتصف مايو.. وسعيد لهذه اللحظة

لا "زحلقة" جديدة من جيرارد.. ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا وينتظر الهدية

انتهت الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1) - (2) ليفربول.. انتصار مثير للريدز