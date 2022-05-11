كيكر: نصير مزراوي وقع على عقود انضمامه لـ بايرن

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 13:33

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - أياكس

كشفت صحيفة كيكر الألمانية عن نجاح بايرن ميونيخ في ضم المغربي نصير مزراوي مدافع أياكس أمستردام ليلعب في صفوفه الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد مزراوي مع أياكس بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

وأفاد تقرير كيكر يوم الأربعاء بأن نصير مزراوي وقع على عقود انتقاله لبايرن ميونيخ بعدما عبر الكشف الطبي بنجاح.

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ويبدأ تعاقد اللاعب المغربي في الأول من يوليو المقبل، ويمتد لصيف 2026، حسب كيكر.

في الوقت نفسه، أشارت تقارير أخرى أن الصفقة لن يتم الإعلان عنها رسميا قبل انتهاء سباق أياكس على لقب الدوري الهولندي هذا الموسم.

مزراوي وافق على الانضمام لبايرن بعد حديثه المباشر مع يوليان ناجلزمان مدرب الفريق، وأوليفر كان المدير الرياضي للنادي في مارس الماضي.

وكانت بعض التقارير كشفت في الفترة السابقة عن عرض من النادي البافاري لمزراوي بعقد يتخطى عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد (طالع التفاصيل).

اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاما شارك مع أياكس منذ بداية الموسم الحالي في 33 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

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