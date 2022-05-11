ماني يتحدث عن تفاهمه مع لويس دياز وسعادته في ليفربول

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

ماني أمام إيمرسون رويال - ليفربول ضد توتنام

تحدث ساديو ماني نجم ليفربول عن تفاهمه الواضح مع لويس دياز زميله في صفوف الريدز بعدما صنع له الأخير هدف فوز ليفربول على أستون فيلا في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي.

ماني سجل هدف فوز ليفربول على أستون فيلا في شوط المباراة الثاني بعدما تقدم دوجلاس لويز للفيلانز بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، ثم أدرك جويل ماتيب التعادل بعدها بـ3 دقائق.

وقال ماني في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كانت كرة عرضية جيدة من لويس دياز، وكنت متمركزًا داخل منطقة الجزاء وكان كل تفكيري في إسكان الكرة الشباك. لم تكن رأسية قوية، ولكنها كانت دقيقة".

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وأضاف عن الكولومبي المنضم لليفربول في يناير الماضي "هناك تفاهم كبير بيننا. إنه لاعب رائع، شأنه شأن جميع المهاجمين في الفريق".

وأكمل السنغالي "نحن نتدرب سويًا كل يوم، وكنت أعلم أنه سيلعب الكرة عرضية، لذلك تمركزت في المكان المناسب لأكون في انتظارها".

وعما إذا كان يشعر بقدر أكبر من السعادة في ليفربول من ذي قبل، أوضح "نعم، خاصة عندما نفوز بالألقاب".

وأتم "أنا أحاول الاستمتاع بكل لحظة، وأحاول تسجيل وصنع الأهداف. الفريق يأتي في المقام الأول، وزملائي يسهلون مهمتي، لذلك أنا سعيد".

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها في الشوط الثاني في الدقيقة 72 بدلا من لويس دياز.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 86 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق الأهداف ومباراة أكثر من المتصدر مانشستر سيتي.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 43 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

وينتظر ليفربول هدية من ولفرهامبتون الذي يستضيف منافسه مانشستر سيتي الأربعاء في ملعب مولينيكس.

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