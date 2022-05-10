الخطيب يدعو لاجتماع طارئ لتحديد موقف الأهلي من قرار كاف بشأن نهائي إفريقيا

دعا محمود الخطيب رئيس الأهلي، مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم للاجتماع الطارئ الذي تحدد له صباح الأحد المقبل لمناقشة موقف النادي الأحمر من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد.

وجاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء الفرق الأربعة التي تتبارى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة من مبارياتها، وتحديد طرفي المباراة النهائية بشكل رسمي.

وفي ذات الوقت كلف محمود الخطيب الشؤون القانونية بالنادي بدراسة الملف بالكامل شاملًا لوائح الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه، تمهيدًا لإتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنية والأدبية.

وأعلن الأهلي تقدمه بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة في أزمة إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مركب محمد الخامس في المغرب. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الأهلي حاليا في الجزائر استعدادا لملاقاة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي البطولة بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

فيما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف لهدف.

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