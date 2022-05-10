الخطيب يدعو لاجتماع طارئ لتحديد موقف الأهلي من قرار كاف بشأن نهائي إفريقيا

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 21:52

كتب : حسام نور الدين

اجتماع محمود الخطيب مع لجنة التخطيط

دعا محمود الخطيب رئيس الأهلي، مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم للاجتماع الطارئ الذي تحدد له صباح الأحد المقبل لمناقشة موقف النادي الأحمر من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد.

وجاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء الفرق الأربعة التي تتبارى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة من مبارياتها، وتحديد طرفي المباراة النهائية بشكل رسمي.

وفي ذات الوقت كلف محمود الخطيب الشؤون القانونية بالنادي بدراسة الملف بالكامل شاملًا لوائح الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه، تمهيدًا لإتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنية والأدبية.

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