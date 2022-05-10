الأهلي: اتصالات مكثفة لـ الخطيب مع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة.. ودراسة للموقف القانوني

أعلن الأهلي عن إجراء محمود الخطيب رئيس النادي، لاتصالات مكثفة مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اختيار المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالات مكثفة مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والعديد من الجهات المعنية؛ بشأن موقف النادي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي اختار ملعبا غير محايدٍ لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال".

وأضاف النادي "عقد رئيس النادي عدة اجتماعات اليوم بحضور العديد من المسئولين في قطاع شركة القدم، ثم عقد جلسة مطولة مع الشئون القانونية بالنادي، وحرص على التواصل مع بعض القانونيين من خارج البلاد والمتخصصين في القضايا الرياضية، وذلك لدراسة موقف الأهلي بعناية من الناحية القانونية، وذلك للوصول إلى تصور مبدئي لموقف النادي قبل اجتماع مجلس الإدارة".

وكان FilGoal.com قد أوضح في وقت سابق أن الخطيب بدأ اليوم سلسلة من الاجتماعات للوقوف على آلية وطبيعة حيثيات الاحتجاج الذي سيرسله إلى كاف وخطوات التصعيد ضد قرار تنظيم المغرب للمباراة النهائية.

واجتمع الخطيب مع عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة كرة القدم للاستعانة بخبراته كمسؤول سابق في كاف.

كما تشاور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع مصطفى مراد فهمي نائب الشركة وسكرتير كاف السابق.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب طلب الدعم الرسمي من وزير الرياضة واتحاد الكرة في هذا الملف كون الأهلي ممثل مصر في البطولة.

وفي نفس السياق يعلم الأهلي أن الأمور ربما لا تتغير ويستمر الاستقرار على خوض المباراة النهائية في المغرب ولكنه يستند بواقعة مشابهة عندما واجه نهضة بركان في السوبر الإفريقي.

ورفض الفريق المغربي وقتها خوض مباراة السوبر في القاهرة وطلب اللعب في مكان محايد وهو ما وافق عليه كاف وقتها وأقيمت المباراة في دولة قطر.

كما علم FilGoal.com أن الأهلي في حال تم رفض احتجاجه واستمرار خوض المباراة في المغرب سيطلب ضمانات كاملة سواء على مستوى اختيارات حكام المباراة أو الحضور الجماهيري.

ويسعى الأهلي لإقامة المباراة حال تم رفض طلبه بالحصول على حقه في نصف سعة الحضور المسموح بها في المباراة.

ويقترب فريقا الأهلي والوداد المغربي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد ختام مباريات ذهاب نصف النهائي.

وفاز الأهلي على ملعبه أمام وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون مقابل، بينما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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