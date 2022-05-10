الدرجة الثانية - الصعود السابع.. بيبو يقود أسوان إلى الممتاز من جديد

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 18:17

كتب : رضا السنباطي

أسوان - بيان رسمي

حسم أسوان عودته من جديد إلى الدوري المصري الممتاز بعد غياب موسم واحد بالفوز على ديروط في الجولة 26 من الدرجة الثانية في مجموعة الصعيد.

واحتاج أسوان فقط للفوز مع تعثر كيما أسوان هو ما حدث.

أسوان فاز على ديروط بهدف دون رد، فيما تعادل كيما أسوان مع البداري بنتيجة 0-0.

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وارتفع رصيد أسوان إلى 65 نقطة مقابل 48 نقطة لكيما أسوان، ليصبح الفارق بين الفريقين 12 نقطة قبل 4 جولات على الختام.

وحصد الفريق 62 نقطة من 19 فوز و5 تعادلات وهزيمتين.

ويتصدر قائمة الهدافين للفريق محمد جدو برصيد 11 هدفا ومحمد رزق 9 ومحمود صلاح 6 وسجل 13 لاعبا 46 هدفا.

أسوان حقق 12 فوزا على ملعبه و7 انتصارات خارج ملعبه، مسجلا 27 هدفا على ملعبه و19 هدفا خارج ملعبه.

كتيبة أحمد مصطفى بيبو المدير الفني للفريق صعدت للمرة السابعة في تاريخ زهرة الجنوب للدوري الممتاز، لتكتب المشاركة رقم 12 وسط الكبار.

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وقضى أسوان 11 موسما في الدوري الممتاز، كان أفضل مركز لهم في موسم 1996-97 بحصد المركز التاسع.

وخاض أسوان 334 مباراة فاز في 70 وتعادل في 91 وخسر 173 في الدوري الممتاز، سجل لاعبيه 290 هدفا واستقبل 525 هدفا.

ويعد محمد عبد الرحمن "حنكش" هداف الفريق تاريخيا في الدوري الممتاز برصيد 17 هدفا.

يذكر أن أسوان سيلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2020-2021 يوم 23 مايو المقبل.

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