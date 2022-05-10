لإكمال إرث الوالد.. اتفاق مبدئي بين مانشستر سيتي ودورتموند لضم هالاند

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند

أعلن مانشستر سيتي عن وصوله لاتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند لضم النرويجي إرلينج هالاند.

وأوضح النادي الإنجليزي أن الانتقال يتوقف على إتمام الاتفاق الشخصي مع اللاعب، ليتم الانتقال يوم الأول من يوليو المقبل.

وكان هالاند قد أبلغ ناديه بنيته الرحيل بنهاية الموسم الجاري، فيما أبلغ سيتي دورتموند بأن النادي ينوي تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ 75 مليون جنيه إسترليني.

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وخضع هالاند للكشف الطبي اليوم الثلاثاء في بروكسل، تمهيدا لإتمام الانتقال.

واقترب هالاند بشدة من إكمال إرث والده مع مانشستر سيتي، حيث ولد إرلينج في 21 يوليو عام 2000 في مدينة ليدز الإنجليزية، حيث كان ألفي هالاند يلعب كظهير أيمن لليدز يونايتد، قبل أن ينتقل في ذات العام إلى مانشستر سيتي ويلعب معهم 3 سنوات.

ربما لم يشتهر ألفي هالاند سوى بسبب تدخل روي كين الشهير عليه، قبل أن يصبح والدا لأبرز لاعب مولود في الألفية الثالثة.

ويأتي هالاند إلى سيتي محملا بالكثير من الآمال لمانشستر سيتي، في ظل غياب وجود مهاجم صريح قوي عن الفريق منذ رحيل سيرخيو أجويرو إلى برشلونة. ربما يكون هو القطعة المفقودة للحصول على دوري أبطال أوروبا.

ماكينة أهداف حقيقية سترتدي القميص السماوي في الموسم المقبل، حيث سجل النرويجي 28 هدفا في 29 ظهور مع دورتموند هذا الموسم.

هالاند اليافع بدأ مسيرته مع بيرن في النرويج، ولم يسجل أي هدف في 16 مباراة، قبل أن يبدأ في الانفجار بتسجيل 20 هدفا في 50 مباراة مع مولده، ويظهر للعالم مع ريد بل سالزبورج في النمسا حيث سجل 29 هدفا في 27 مباراة.

العالم سمع بشكل موسع عن هالاند بعد أن سجل 9 أهداف في كأس العالم للشباب، في مباراة واحدة كانت ضد هندوراس عام 2019، ورغم خروج النرويج وعدم تسجيل هالاند أي أهداف أخرى، عرف العالم بوجود قنبلة نرويجية تنتظر الانفجار، قبل أن ينتقل إلى دورتموند ويسجل 85 هدفا في 88 مباراة منذ انتقاله إليه في 2020.

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