نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 في التشيك

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

دوري المؤتمر الأوروبي

يستضيف ملعب إدين أرينا في العاصمة التشيكية براج نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم 7 يونيو 2023.

ويعد ملعب إدين أرينا الخاص بفريق سلافيا براج وافُتتح في 2008.

وسبق أن استضاف نهائي السوبر الأوروبي 2013 بين تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني والذي انتهى بفوز البافاري بركلات الترجيح.

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كما استضاف مباريات فيكتوري بلزن في دوري أبطال أوروبا 2011-2012 في دور المجموعات.

إقامة نهائي دوري المؤتمر 2023 في براغ

وشهد الملعب تأهل سلافيا براج لربع نهائي الدوري الأوروبي والدوري الأوروبي 3 مرات في آخر 4 مواسم.

يذكر أن نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي سيقام في 25 مايو الجاري على مدينة تيرانا في ألبانيا بين روما الإيطالي وفيينورد الهولندي.

نهائيات المسابقات الأوروبية في موسم 2022-23

نهائي دوري أبطال أوروبا: ملعب أتاتورك الأولمبي – أسطنبول – تركيا

نهائي الدوري الأوروبي: بوشكاش أرينا – بودابست – المجر

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي: إدين أرينا – براج – التشيك

نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات: بي إس في ستاديون – إيندهوفن - هولندا

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