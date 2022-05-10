جلسة بين الخطيب ولاعبي الأهلي قبل السفر إلى الجزائر

حرص محمود الخطيب رئيس الناديي الأهلي على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي، قبل السفر إلى الجزائر لأداء مباراة العودة مع وفاق سطيف في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.

وتحدث رئيس النادي مع اللاعبين بوضوح شديد في حضور العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس البعثة، بأن الأهلي لم يتأهل للدور النهائي للبطولة حتى الآن.

وأن كل ما حدث هو أن الفريق حقق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب بالقاهرة، وهي غير كافية لضمان الصعود للنهائي.

ولابد أن يبذل الجميع قصارى جهده في المباراة المقبلة، وكرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء حتى الدقيقة الأخيرة.

وأشار إلى أنه يثق في كل عناصر الفريق والجهاز الفني وتقديرهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه ناديهم وجماهيرهم.

وطلب محمود الخطيب عدم الالتفات أو الحديث فيما يجري بشأن تحديد ملعب المباراة النهائية. ولابد أن يكون التركيز في المباراة المقبلة ليتأهل الأهلي رسميًا أولا وهذا هو الأهم.

وأكد على أنه ينتظر منهم الأداء الرجولي والروح العالية واحترام المنافس والظهور بالشكل الذي يليق بالأهلي كعادتهم.

ويقترب فريقا الأهلي والوداد المغربي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد ختام مباريات ذهاب نصف النهائي.

وفاز الأهلي على ملعبه أمام وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون مقابل، بينما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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