يويفا يحدد مواعيد وملاعب مباريات يورو 2024

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

يورو 2024

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي (يويفا) في اجتماعه بـ فيينا على جدول مواعيد يورو 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

وتنطلق البطولة 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا، إذا لم تبدأ مرحلة التصفيات بعد.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024.

أخبار متعلقة
حرمان روسيا من الترشح لاستضافة يورو 2028 و2032.. واستبعاد أنديتها من دوري الأبطال تقرير: أراوخو سيجدد لـ برشلونة حتى 2026 بشرط جزائي قدره مليار يورو تقرير: برشلونة لن يعرض على ديمبيلي أكثر من 8 ملايين يورو سنويا رابطة الأندية الأوروبية تتبرع بمليون يورو للأوكرانيين

والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

وتقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجيليسنكريشن وميونيخ وشتوتجارت.

Image

وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير.

ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

وسيحمل يورو 2024 النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة.

وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988 والتي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.

اقرأ أيضا

توقيت جديد لمواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي وموعد نهاية الدوري

قائمة الأهلي - عودة السولية وعبد المنعم واستمرار غياب ثنائي الهجوم

مرتضى: الزمالك خسر سوبر إفريقيا لليد ظلم وحاربونا بالمرتزقة.. ونهائي القرن ضاع بفعل فاعل

تولوز بدأ التحرك لضم مصطفى محمد

الخطيب يناقش الرد على قرار كاف

يورو 2024
نرشح لكم
مؤتمر توخيل: كل يوم يصبح الأمر أكثر صعوبة .. ومواجهة ليدز أشبه بمباريات الكؤوس لإكمال إرث الوالد.. اتفاق مبدئي بين مانشستر سيتي ودورتموند لضم هالاند يويفا يعلن تغييرات جذرية في نظام دوري أبطال أوروبا من الموسم بعد المقبل ليكيب: ليون استبعد مدافعه مارسيلو بسبب "إطلاق الريح في غرفة خلع الملابس" موعد مباريات الثلاثاء 10 مايو 2022.. الزمالك في الدوري وليفربول يتمسك بالأمل سكاي ألمانيا: بايرن بدأ التحرك للتعاقد مع ساديو ماني بطل الدوري يخسر.. أتليتكو يهزم ريال مدريد ويكسر عقدة الدربي قبل الفترة المصيرية.. جوارديولا: الكل في إنجلترا يدعم ليفربول.. ونهاية موسم هذا الثلاثي
أخر الأخبار
لتعويض هالاند.. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع كريم أديمي 4 دقيقة | ميركاتو
يويفا يحدد مواعيد وملاعب مباريات يورو 2024 15 دقيقة | أوروبا
جلسة بين الخطيب ولاعبي الأهلي قبل السفر إلى الجزائر 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ذا أثليتك: الاتفاق تم.. ريال مدريد أكمل إجراءات ضم روديجير 44 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر توخيل: كل يوم يصبح الأمر أكثر صعوبة .. ومواجهة ليدز أشبه بمباريات الكؤوس 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي: اتصالات مكثفة لـ الخطيب مع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة.. ودراسة للموقف القانوني 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كونتي يرد على تصريحات كلوب بتعليقات لاذعة 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لإكمال إرث الوالد.. اتفاق مبدئي بين مانشستر سيتي ودورتموند لضم هالاند ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال