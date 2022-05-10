الدرجة الثانية - الداخلية يعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة بعد غياب 3 مواسم

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 18:05

كتب : رضا السنباطي

فريق الداخلية

حسم الداخلية عودته من جديد إلى الدوري المصري الممتاز بعد تعادل بتروجت مع زد في الجولة 26 من مجموعة القاهرة لـ دوري الدرجة الثانية.

وكان الداخلية قد تعادل سلبيا مع منتخب السويس أمس، وانتظر تعثر بتروجت من أجل العودة لأضواء الدوري الممتاز، وهو ما تحقق بتعادل بتروجت سلبيا مع نادي زد.

رصيد الداخلية 60 نقطة في الصدارة بينما جاء بتروجت خلفه ثانيا برصيد 48 نقطة، أي أن الفارق 12 نقطة قبل 4 جولات على النهاية، وبسبب التفوق في المواجهات المباشرة صعد الداخلية إلى الدوري.

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وقاد سيد عيد المدير الفني للداخلية الفريق إلى العودة للدوري من جديد لأول مرة منذ موسم 2018-19.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يقود فيها سيد عيد فريقا للتأهل للدوري بعدما قاد النصر إلى أضواء الممتاز من قبل مرتين.

سيد عيد استمر مع الداخلية منذ الموسم الماضي ليقود الفريق للصعود بعد حصد 60 نقطة من 19 فوزا و3 تعادلات و4هزائم من زد ووادي دجلة والسكة الحديد مرتين.

الداخلية حقق 11 فوزا على ملعبه و8 خارج ملعبه، كذلك حقق 11 فوزا متتاليا قبل الخسارة من السكة الحديد 4-1.

الداخلية سجل 41 هدفا سجلها 11 لاعبا ويتصدر قائمة الهدافين إسماعيل بامبا برصيد 12هدفا يليه سمير فكري برصيد 10 أهداف.

الفريق يضم الثنائي الأجنبي إسماعيل بامبا وبابا ديوب سجلا 15 هدفا.

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وقضى الداخلية من قبل 8 مواسم في الدوري المصري وكان أفضل مركز له في موسم 2015-16 باحتلال المركز الثامن.

وخاض الفريق من قبل 194 مباراة في الدوري الممتاز، فاز في 49 وتعادل في 72 وخسر 73، سجل 198 هدفا واستقبل 243.

ويعد حسام باولو هداف الداخلية في الممتاز برصيد 35 هدفا.

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