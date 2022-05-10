لتعويض هالاند.. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع كريم أديمي

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 17:52

كتب : FilGoal

كريم أديمي - بوروسيا دورتموند

أعلن بوروسيا دورتموند ضم كريم أديمي لاعب سالزبورج لتعويض رحيل إرلينج هالاند المنتقل حديثا إلى مانشستر سيتي.

وتواجد أديمي صباح اليوم في نادي بروسيا دورتموند للخضوع للفحوصات الطبية واستكمال انتقاله إلى الفريق.

ووقع صاحب الـ20 عاما على عقد يمتد حتي صيف 2027.

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وبحسب "سكاي ألمانيا" فإن الصفقة كلفت خزائن دورتموند 38 مليون يورو.

وانضم أديمي لنادي سالزبورج في 2018، وخاض مع الفريق 92 مباراة سجل 33 هدفا وصنع 23 آخرين .

وأعلن مانشستر سيتي في وقت سابق عن وصوله لاتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند لضم النرويجي إرلينج هالاند.

وكان هالاند قد أبلغ ناديه بنيته الرحيل بنهاية الموسم الجاري، فيما أبلغ سيتي دورتموند بأن النادي ينوي تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ 75 مليون جنيه إسترليني.

وخضع هالاند للكشف الطبي اليوم الثلاثاء في بروكسل، تمهيدا لإتمام الانتقال.

كريم أديمي بوروسيا دورتموند
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