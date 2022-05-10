تشكيل إنبي - إيبوكا يقود الهجوم في مواجهة الزمالك

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

إنبي - إيبوكا

أعلن حلمي طولان تشكيل إنبي لمواجهة الزمالك في الجولة 18 من الدوري المصري في اللقاء الذي يقام على استاد القاهرة.

ويقود النيجيري جون إيبوكا هجوم الفريق البترولي ومن خلفه يتواجد الثنائي مصطفى شلبي ومؤمن راضي.

وجاء تشكيل إنبي:

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حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: خالد رضا - إبراهيم يحيى - محمد حامد

الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مصطفى شكشك - صلاح ريكو

الهجوم: مؤمن راضي - جون إيبوكا - مصطفى شلبي

يحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، في حين يحتل الفريق البترولي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

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